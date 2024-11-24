Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşma sonrasında Sivasspor 18, Kasımpaşa 15 puana yükseldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

MAÇ 17 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Maç saatinde devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler tarafından kar temizleme çalışması yapıldı. Hakemlerin yaptığı incelemede maçın oynanmasına karar verildi. Zemindeki temizleme çalışmalarının devam etmesi ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi nedeni ile karşılaşma 17 dakika geç başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada Sivasspor atağında, sağ kanattan Murat son çizgiye inip ortaladı, ceza alanında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

9'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nuno Da Costa kale önüne pasını çıkardı. Savunmada Radakovic'in ters vuruşunda kaleye yönelen topu savunmada Uğur uzaklaştırdı.

33'üncü dakikada Koita'nın sağdan pasında topla buluşan Moutoussamy'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

37'inci dakikada orta alanda Caharisis'in savunma arkasına aktardığı topa Koita hareketlendi, kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, Gianniotis bir kez daha gole izin vermedi, top kornere çıktı.

50'nci dakikada Kasımpaşa atağında Sivasspor ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gökhan sol ayağı ile vurdu, uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

74'üncü dakikada Emrah'ın kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada soldan ceza alanına giren Manaj yerden sert vurdu, kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.