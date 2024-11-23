Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.
Karadeniz ekibi 2'nci yarıda Varesanovic ve Ali Sowe'nin ayağından bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Rizespor'da Hadziahmetovic 90+4'te kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 22 puanda kaldı.
Rizespor ise 16 puana yükseldi.
EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi Robin Yalçın, Melih Kabasakal ve Ahmed Kutucu cezalı duruma düştü.