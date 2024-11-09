Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Abdullah, Erdoğan, Thalisson, Veysel, Güray, Petrusenko, Soner, Erdal, Samudio, Larsson, Gaich.
Bodrum FK: Gökhan, Celutska, Ajeti, Ali, Ege, Ahmet, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Seferi, Puşcaş.
ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Bodrum FK maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.