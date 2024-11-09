Antalyaspor - Bodrum FK CANLI (Antalyaspor - Bodrum FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında zorlu bir süreçten geçen Antalyaspor evinde Bodrum FK'yi konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimiziden takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2024- 13:26