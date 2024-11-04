Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Samsunspor ev sahibi olduğu karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 45. dakikada ev sahibi takımdan Holse açtı.
Bu skorla Samsunspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarının 49. dakikasında Samsunspor'dan Dimata skoru 2-0'a getiren isim oldu.
Samsunspor bu karşılaşmanın ardından Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 25 puanla ikini sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 11 puanla 14. sırada bulunuyor.