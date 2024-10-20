BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 15:11