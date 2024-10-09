Sivasspor Hatayspor maçına hazırlanıyor!
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥 Süper Loto sonuçları! (8 Ekim)
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G.Saray Osimhen'in bonservisine göz dikti G.Saray Osimhen'in bonservisine göz dikti 13:23
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G.Saray bombayı patlatacak! G.Saray bombayı patlatacak! 11:12
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Cimbom Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladı! Cimbom Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladı! 01:02
F.Bahçe'den 30 milyon Euro'luk hamle! G.Saray'ı kıskandıracak transfer... F.Bahçe'den 30 milyon Euro'luk hamle! G.Saray'ı kıskandıracak transfer... 00:01
F.Bahçe'den ocakta sağ bek operasyonu! F.Bahçe'den ocakta sağ bek operasyonu! 23:47