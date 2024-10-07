TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Futbolda kardeşlik iklimini ileriye taşımak hepimizin asli görevi. Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Beşiktaş başkanımız, bir sonrakini biz ağırlayalım sonrasında sırayla devam edelim teklifinde bulundu. Bu toplantıları Anadolu'da da yapacağız. Sahada rakibiz ama saha dışında beraberiz."