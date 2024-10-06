Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor - Eyüpspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Keyta, Oğulcan, Pedrinho, Kramer.
Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Midtsjö, Ampem, Samu Saiz, Ahmed Kutucu, Gianni Bruno.