Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 8. hafta müsabakasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Eyüpspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋