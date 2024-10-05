Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Çekişmeli maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Çekişmeli maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bodrum FK'da Taulant Seferi 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puanla 11. sırada, Bodrum FK ise 10 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan Duran

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Erdem Çetinkaya), Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 46 Cafu), Fall, Barak, Aytaç Kara (Dk. 73 Espinoza), Hajradinovic, Da Costa

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 75 Samet Yalçın), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Fredy (Dk. 63 Brazao), Dimitrov (Dk. 90+2 Haqi Osman), Puşcaş (Dk. 63 Celal Dumanlı)

Kırmızı kart: 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kart: Dk. 86 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+6 Üzeyir Ergün