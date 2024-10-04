Kasımpaşa - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 8. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Bodrumspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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