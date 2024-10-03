Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 4 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim Pazar
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.