Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor sahada karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maça dair detayları ve muhtemel 11'leri araştırıyor. Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 7. haftaya girildi. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta? Detayları sizler için derledik.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋