Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrumspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Bodrumspor - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BODRUMSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bodrumspor - Adana Demirspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bodrumspor: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Ahmet, Brazao, Dimitrov, Seferi, Puscas.
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Arda, Maestro, Salih, Ali Yavuz, Nabil, Aimbetov.