Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Yasin Kol

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

19.00 Boluspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu

29 Eylül Pazar:

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar

19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu