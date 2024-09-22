Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor - Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Cordova, Hwang, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Makouta, Hadergjonaj