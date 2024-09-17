Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

"Kasımpaşa - Fenerbahçe müsabakasının 35. dakikasında Allan Saint-Maximin'in ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Halil Umut Meler'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 10. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Edin Vişça'nın, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan Vişça'yı uyardı. VAR uyarısıyla kenara gelen ve pozisyonu tekrar izleyen hakem Şansalan, Vişça'nın temasını tehlikeli bularak oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti."