Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbi biletleri ne zaman satılacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi FB-GS maçı biletleri satış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Büyük derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihe odaklandı. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2024- 13:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024- 13:55