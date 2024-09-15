Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Eray, Ramazan, Aylton, Cardoso

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Samu, Midtsjo, Emre, Kutucu, Thiam

KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Eyüpspor maçı 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.