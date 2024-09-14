Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 5. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanan mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Azizbek, Keita Balde, Pritchard, Manaj.

Gaziantep FK: Dioudis, Emre, Ertuğrul, Lungoyi, Saborit, Mandouki, Kenan, Ogün, Viana, Maxim, Okereke.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçı öncesi Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

Ligde çıktığı 2 karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligin 3. haftasındaki Galatasaray maçı ertelenen, 4. haftayı da bay geçiren Gaziantep FK, rakibi karşısında galibiyet arayacak.