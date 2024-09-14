Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de ilk maçına çıktı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekibin Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşma 0-0 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekibin Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 69 .dakikasında Hinshelwood'un yerine oyuna girdi. Ferdi, Premier Lig'de ilk kez sahaya çıktı.

Mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Brighton, milli oyuncuyu sarı-lacivertlilerden 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Ayrıca yapılan sözleşmede 5 milyon Euro'luk bonus maddeleri de bulunuyor.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun gelecekteki olası satışından yüzde 10'luk paya sahip olacak.