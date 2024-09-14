Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BODRUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bodrumspor - Başakşehir maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Mohammed, Gökdeniz, Fred, Samet, Dimitrov, Puşcaş
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Figueiredo, Pelkas, Serdar, Keny