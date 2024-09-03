Süper Lig'de 7 takım PFDK'ya sevk edildi
4. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
💥Süper Loto çekildi! (3 Eylül)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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