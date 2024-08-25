Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Antalyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Burak, Kelven, Gerxhaliu, Mert, Erdal, Soner, Djenepo, Safuri, Emre, Samudio

Hatayspor: Erce, Cemali, Recep Burak, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga, Fernandes, Abdulkadir, Diack, Bamgboye, Strandberg

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de ve beIN Sports TOD TV'de canlı yayınlanıyor.