Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Her iki takım da maçı kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Galatasaray ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Gaziantep maçının fikstüre göre 24 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanırken Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle lig maçı ertelendi. Maçın tarihi ve saati hakkında açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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