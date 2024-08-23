Alanyaspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf, Lopes, Efecan, Cordova
Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Tjanic, Isaac, Kubilay, Romulo