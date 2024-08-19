Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. haftada ligin yeni takımlarında Eyüpspor ile Bodrum FK karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYÜPSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut Meraş, Midtsjö, Emre, Melih, Ahmed Kutucu, Thiam, Bruno

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Christophe, Ali, Cenk, Musah, Samet, Fredy, Pedro, Dimitrov, Gökdeniz

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.