Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Krzysztof Piatek, 54'te Joao Figueiredo, 90'da Deniz Türüç ve 90+6'da ise Serdar Gürler kaydetti. Konuk takımın gollerini ise 26. dakikada Sergio Cordova ve 45+3'te Jure Balkovec'ten geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 4 puana yükseldi. Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.
Ligin 3. haftasında Başakşehir deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.