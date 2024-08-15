Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, Süper Lig'in 3. ve 4. hafta programı şöyle:

3. HAFTA

23 Ağustos Cuma

21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Eyüpspor

21.45 Bodrum FK - Konyaspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

19.15 Samsunspor - RAMS Başakşehir

21.45 Antalyaspor - Hatayspor

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

26 Ağustos Pazartesi

21.00 Trabzonspor - Kayserispor

4. HAFTA

30 Ağustos Cuma

21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.15 Konyaspor - Kayserispor

21.45 Göztepe - Bodrum FK

21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor

21.45 Hatayspor - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Sivasspor