Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Buna göre, Süper Lig'in 3. ve 4. hafta programı şöyle:
3. HAFTA
23 Ağustos Cuma
21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - RAMS Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor
4. HAFTA
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray
1 Eylül Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor