Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ALANYASPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj.
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Melih, Caner, Recep Niyaz, Midtsjö, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Mame Thiam.
ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Eyüpspor maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.