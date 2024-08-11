Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI İZLE (Corendon Alanyaspor-İkas Eyüpspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor sahasında ligin yeni ekibi İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2024- 21:42