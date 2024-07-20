Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET) Göztepe İngiliz ekibini mağlup etti!

Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET) Göztepe İngiliz ekibini mağlup etti!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, Slovenya'da Luton Town ile hazırlık maçı yaptı ve mücadeleyi 3-2 kazandı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2024- 20:57