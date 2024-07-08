Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hızlandı. Stoper hattına takviye yapacak olan siyah beyazlıların gündemine ise İngiliz Milli Takımı ve Manchester United’ın kaptanı Harry Maguire geldi. İşter ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İngiliz basınında çıkan iddialara göre Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın kaptanı Maguire ile görüşme halinde.

Fotomaç'ın derlediği habere göre, son dönemde oynadığı oyun çok eleştirilen tecrübeli stoperin de ülkesinden ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor. Bu sezon Manchester United formasıyla 22 Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup, 2 EFL Cup maçına çıkan Maguire İngiltere Milli Takımı'nın formasını tam 63 kez giydi.