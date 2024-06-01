Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Lige iddialı bir kadro ile girmek isteyen İzmir ekibi, Djalma Silva'yı kadrosuna kattı.

Brezilyalı futbolcu son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giymişti.

Bu sezon 34 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu müsabakalarda 3 gol ve 4 asist yaptı.