TFF açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

TFF açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevk edilen ekipler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2024- 18:17