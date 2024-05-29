Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu.
Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.
Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.
Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.
HARCAMALARLA YAYIN GELİRİ ARASINDA CİDDİ FARK VAR
Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut.
Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon avro.
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon avro.
Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon avro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon avroya tekabül ediyor.
Beşiktaş'taki 90,1 milyon avroluk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon avroda kaldı.
Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon avroluk gider karşısında, yayından 4,5 milyon avro gelir elde edebildi.
Süper Lig kulüplerinin yayın geliri dağılımı şöyle:
Kulüpler
Katılım m₺
Performans m₺
Şampiyonlar Payı m₺
Sezon Başarısı (İlk 6) m₺
Toplam milyon ₺
Toplam milyon €
GALATASARAY
38,03
84,456
77,625
39,8
239,9
7,7
FENERBAHÇE
38,03
83,232
64,125
31,8
217,2
6,9
BEŞİKTAŞ
38,03
48,96
54
4
145,0
4,6
TRABZONSPOR
38,03
56,304
23,625
23,9
141,9
4,5
BAŞAKŞEHİR
38,03
52,632
3,375
15,9
109,9
3,5
KASIMPAŞA
38,03
48,96
7,9
94,9
3,0
SİVASSPOR
38,03
48,96
87,0
2,8
ALANYASPOR
38,03
48,96
87,0
2,8
ANTALYASPOR
38,03
45,288
83,3
2,7
Ç.RİZESPOR
38,03
44,064
82,1
2,6
A.DEMİRSPOR
38,03
41,616
79,6
2,5
KAYSERİSPOR
38,03
41,616
79,6
2,5
GAZİANTEP FK
38,03
39,168
77,2
2,5
SAMSUNSPOR
38,03
39,168
77,2
2,5
HATAYSPOR
38,03
39,168
77,2
2,5
KONYASPOR
38,03
39,168
77,2
2,5
MKE ANKARAGÜCÜ
38,03
39,168
77,2
2,5
F.KARAGÜMRÜK
38,03
36,72
74,8
2,4
PENDİKSPOR
38,03
34,272
72,3
2,3
İSTANBULSPOR
38,03
18,36
56,4
1,8