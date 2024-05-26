Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in son ve 38. haftasında şampiyon belli oluyor. Zorlu haftada Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.
Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak.