Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları 24 Mayıs Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları 24 Mayıs Cuma günü oynanacak tek maçla start alacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:

24 MAYIS CUMA:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 MAYIS PAZAR:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)