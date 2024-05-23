Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
24 MAYIS CUMA:
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 MAYIS PAZAR:
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen