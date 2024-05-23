Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu. İşte şampiyonu, Avrupa hattını ve küme düşecek takımları belirleyecek maçları yönetecek o hakemler... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

24 MAYIS CUMA:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 MAYIS PAZAR:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen