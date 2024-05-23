NASIL TAKIMIN LİDERİ OLACAĞIM Eyüpspor'un başına geçme sürecini anlatan Turan, "Murat Özkaya zaten çok eski dostum. Galatasaray'dan bir beraberliğimiz var. Ona, 'Takımla ilgili bir şeye ihtiyacın olursa, her zaman buralardayım' demiştim. O gün de teknik direktör arayışında sıkıntıları vardı. Ben de yeni bir işe başlamak istiyordum ve böyle bir birleşme oldu. Fatih ile konuştuğumuzda, 'Hocam Göztepe maçı var, zor bir maç' dedi. O da haklı olarak benim tecrübesiz olduğumu düşünüyor, Göztepe de zorlu bir deplasman. Hayatımda hep bu bir eğlence sporu diye düşünmüşümdür. Maçtan korkan çekinen hocaları hayatım boyunca anlamadım. Çok zevkli bir oyun, keyfini çıkartmak lazım. Göztepe'nin seyircisi, atmosferi, herkes onlara karşı oynamak ister. Fatih'e de 'Eğer Göztepe'den korkacaksak ben bu işi nasıl yapacağım? Nasıl takımın lideri olacağım' dedim. Fatih de etkilendi bundan. Gittik, kaybettik ama çok iyi oynadık. Benim de ilk teknik direktörlük tecrübemdi. Henüz Göztepe'yi yenemedim, onları yenmek zor. Fırsat gelmişken onları da tebrik edelim. Böyle bir konuşma oldu aramızda sonra işe başladım, antrenman yaptırdım. Fatih'i de toplantılarıma davet ettim neyle karşı karşıya olduğunu bilsin diye. O da güzel tepkilerle geri döndü bana ve sonrasında bu yola çıktık." şeklinde konuştu.