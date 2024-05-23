Eyüpspor'un başına geçme sürecini anlatan Turan, "Murat Özkaya zaten çok eski dostum. Galatasaray'dan bir beraberliğimiz var. Ona, 'Takımla ilgili bir şeye ihtiyacın olursa, her zaman buralardayım' demiştim. O gün de teknik direktör arayışında sıkıntıları vardı. Ben de yeni bir işe başlamak istiyordum ve böyle bir birleşme oldu. Fatih ile konuştuğumuzda, 'Hocam Göztepe maçı var, zor bir maç' dedi. O da haklı olarak benim tecrübesiz olduğumu düşünüyor, Göztepe de zorlu bir deplasman. Hayatımda hep bu bir eğlence sporu diye düşünmüşümdür. Maçtan korkan çekinen hocaları hayatım boyunca anlamadım. Çok zevkli bir oyun, keyfini çıkartmak lazım. Göztepe'nin seyircisi, atmosferi, herkes onlara karşı oynamak ister. Fatih'e de 'Eğer Göztepe'den korkacaksak ben bu işi nasıl yapacağım? Nasıl takımın lideri olacağım' dedim. Fatih de etkilendi bundan. Gittik, kaybettik ama çok iyi oynadık. Benim de ilk teknik direktörlük tecrübemdi. Henüz Göztepe'yi yenemedim, onları yenmek zor. Fırsat gelmişken onları da tebrik edelim. Böyle bir konuşma oldu aramızda sonra işe başladım, antrenman yaptırdım. Fatih'i de toplantılarıma davet ettim neyle karşı karşıya olduğunu bilsin diye. O da güzel tepkilerle geri döndü bana ve sonrasında bu yola çıktık." şeklinde konuştu.
ÜLKEMİN BANA GÖSTERECEK SABRI YOK
Kendi kurmadığı bir takıma adaptasyonun sürecinin nasıl geçtiği sorusu üstüne Turan, Birçok oyuncuyu zaten oyunculuk dönemimden tanıyordum. Onlar da benim karakterimi bilirler. Onlara şunu söyledim, 'Size yalan söylemeyeceğim ama asla bir şey için de söz vermeyeceğim.' Yani bu hayatta kimse Messi olmadığı sürece forması garanti değil. Ama oyuncularıma hep şunu anlattım, 'Siz benim için insansınız ve insani değerler her şeyden önemli. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Pozitif tepkiler size ait ama takım içindeki negatif değerlendirme patronun işidir' dedim. O yüzden basit anlaşmalarla, basit çözümlerle ilerledik. İlk 5-6 maçta bazı şeyleri değiştirdik ama ben bir sistem hocasıyım. Hatta hep şunu düşünürüm 'Ülkemin bana gösterecek sabrı yok' diye. Açıkçası böyle düşünüyorum. 9 yılda bir Şampiyonlar Ligi kazanan Guardiola var. 6 sene üst üste Premier Lig'i kazandı ama sistemi yaratmak başka bir şey. Çünkü biz yaptığımız şeyi eğer birincilik olmazsa hemen yıkıyoruz. Halbuki ikinciliği koruyup üstüne bir şeyler ekleyip devam edebiliriz. Bizim geçen sene burada yaptığımız şey buydu. Bodrum'da kaybettik onu yıkmadık. Koyduğumuz prensiplerin üzerine inşaa etmeye devam ettik." dedi.
BİZ GALATASARAY, FENERBAHÇE DEĞİLİZ
Eyüpspor'un zirvede olduğu parametrelerin Süper Lig'de devam edip edemeyeceği sorusuna Arda Turan, "Biz Manchester City değiliz, biz Galatasaray, Fenerbahçe de değiliz. O yüzden biz her dinamiği ve her parametreyi kendimize almalıyız ve bakmalıyız maçtan önce. Tabii ki kendimizi düşüneceğimiz kendi özelliklerimizi çıkaracağımız maçlar da olacak ortaya. Ama rakibimizi önemseyeceğimiz, rakibimizi düşüneceğimiz maçlar da olacak. Eğer ben buraya çıkıp kendimize bakacağız kendi oyunumuzu oynayacağız her maçta dersem size yalan söylemiş olurum. Bu doğru değil. Bizim böyle güçlü bir takımımız olmayacak daha dar bir bütçemiz olacak. O günün şartlarına göre oyunun hangi tarafı oynanması gerekiyorsa onu oynayacağız. Savunmaysa savunma, mücadeleyse mücadele. Bazen belki ikinci topu atıp ikinci topu almaya oynayacağız ama bunlar ne olursa olsun bir doğaçlama olmayacak. Bir planlama dahilinde olacak. Sahanın içinde ne yaparsanız yapın bunu daha önce oyuncularınızla çalışmış ve onları hazırlamış olmanız lazım ki onları ikna edebilesiniz." cevabını verdi.
TEK İSTEĞİM CANER ERKİN'Dİ
Yeni sezon transfer çalışmaları hakkındaki soruya "Bu sene de aynı şekilde ekibe danışmadan Caner'i transfer ediyorum. Bu sefer de Süper Lig modunu açacağız inşallah Caner'in. Böyle kararlar ağır ve yüklü kararlar. Çünkü biz bütçesi kısıtlı olan bir kulübüz. Böyle bir oyuncu yok, bu sene çok dikkatli olup en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Transfer işi zor bir iş. Oyuncu seçmek benim ana işim değil, yardımlar alıyorum. Her işi kendim yapmaya kalkarsam olmaz." açıklamalarını yaptı.
THİAM VE MİDJSTÖ
Mame Thiam ve Fredrik Midjtsö transferlerinin sorulması üzerine Arda Turan "Olabilir, dahil edebileceğimiz isimler. Olacak bir şeyi saklayacak değilim. İkisi de çok kıymetli isimler, büyük takım görmüşler. İlk senemizde tecrübeli oyunculardan yararlanmak istiyoruz." dedi.
'GALATASARAY'IN 6 PUANI GARANTİ' YORUMLARI
Şampiyon kim olur sorusuna yanıt olarak "Galatasaray'ın çok büyük bir avantajı var. Bu avantajı kaybetmeyeceğini düşünüyorum, kulüp geleneği… Saklamaya, gizlemeye gerek yok ben çok iyi Galatasaraylıyımdır, Galatasaray kökenliyimdir. Galatasaray'ın şampiyonluk için çok büyük avantajı vardır. Galatasaray inşallah şampiyon olur, bunu da gönülden istiyorum. Şöyle de bir durum var, Galatasaray altyapısında öğrendiğim şey giydiğin formanın, bulunduğun kulübün hakkını vermek. Bizimle ilgili yapılan yorumlar var, 'Galatasaray'ın seneye 6 puanı garanti' gibi. Biz oyuna hizmet eden insanlarız. Ben Manisaspor formasıyla geldiğimde de 78. dakika da 2-2 yaptık maçı. Asisti de ben yaptım. Hayatım boyunca bulunduğum yerde giydiğim formanın her zaman hakkını verdim. O yüzden en iyi mücadelemizi de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı vermek istiyoruz. Çünkü en iyi rakiplerimiz olacak. Biz oyunu böyle geliştirebiliriz. O yüzden bunlar üzücü cümleler. Oyuna böyle bakmayalım, oyun böyle bir şey değil. İnsanlar küme de düşebilir, şampiyon da olabilir bu oyunun eğlencesini keyfini sürmeye bakalım." şeklinde yanıtladı.
KAAN AYHAN
Sınırsız transfer hakkınız var Türkiye'den hangi üç Türk oyuncuyu Eyüpspor'a alırdınız sorusuna "Kerem, Barış Alper ve İrfan Can Kahveci'yi almak isterdim. Ama tek bir oyuncu alabilecek olsam Kaan Ayhan'ı almak isterdim. Onu daha fazla her yerde kullanabilirim." Derken Barış Alper'in de joker özelliği olması sorulduğunda Arda Turan, "O kadar efektif kullanamayabilirim, o Okan abinin başarısı." şeklinde Okan Buruk'u övdü.
BÜYÜK BİR STAR OLDU
Kerem Aktürkoğlu'na bir tavsiye verecek olsanız ne söylerdiniz sorusuna Arda Hoca" Hiçbir tavsiyeye ihtiyacı yok. Büyük bir star oldu. Muhteşem performanslar sergiliyor. Ronaldo da Messi de eleştirildi. Kerem'in de bunları takması, duygusal davranması çok normal. Yaşadığı her şey büyük bir star olduğu için yaşadığı şeyler. O yüzden keyfini çıkarsın. Yarın bunlara gülerek bakacak. Hiçbir tavsiyem yok. Onu çok seviyorum, çok başarılı, muhteşem gidiyor. İki sene üst üste Galatasaray'ın şampiyonluğuna muhteşem bir katkısı var. Hatta en başta gelenlerinden. Avrupa Şampiyonası'nda da muhteşem oynayacak. Onun ne olduğunu ne yaptığını görüyorum. O zaten oyun içerisinde geliştirmesi gerekenleri kendi hocalarıyla konuşuyordur. Ben onun bir abisi olarak her zaman fikrim bu yönde." diye yanıtladı.
GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE
Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Az süre almasına rağmen güzel işler yapıyor. Performansını nasıl buluyorsunuz sorusuna " Muhteşem bir oyuncuya dönüşüyor hepimizin gözü önünde. Bize de Hollywood filmi gibi muhteşem bir hikaye izlettiriyor. Mutluyuz Arda'yı böyle izlemekten. Aynı şekilde Kenan da öyle. Bu oyunculara sahipken kıymetini bilmek keyfini çıkartmak lazım." diyerek röportajı noktaladı.