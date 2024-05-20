Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı
-VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."
-Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."
-VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"
-Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"
-VAR: "Doğru."