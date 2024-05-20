Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında gidilen VAR kayıtlarını açıkladı. İşte VAR konuşmaları... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

-VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."

-Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."

-VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"

-Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"

-VAR: "Doğru."