Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Saat 19.00'da başlayan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Mücadele öncesi Gaziantep FK, 34 puanla 17. sırada bulunuyor. 33 puanlı Hatayspor ise 33 puanla 18. sırada yer alıyor.
GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Djilobodji, Mbakata, Nkoulou, Sorescu, Monteiro, Ogün, Mustafa, Dragus
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Rivas, Boudjemaa, Bashiru, Fernandes, Strandberg