Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Biraschi, Veseli, Feghouli, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Can Keleş, Markao.
Antalyaspor: Leite, Güray, Bahadır, Ömer, Amar, Kaluzinski, Emre, Erdal, Larsson, Safuri, Streek.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.