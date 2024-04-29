Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Biraschi, Veseli, Feghouli, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Can Keleş, Markao.

Antalyaspor: Leite, Güray, Bahadır, Ömer, Amar, Kaluzinski, Emre, Erdal, Larsson, Safuri, Streek.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.