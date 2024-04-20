Konyaspor 0-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alanyaspor deplasmanda kazandı!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Antalya ekibi 2-0 kazandı. İşte karşılaşmanın detayları...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2024- 17:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024- 17:56
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Zorlu mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0 kazandı.
Alanyaspor'un gollerini 45+1'de Florent Hadergjonaj ve 90+3'te Carlos Eduardo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 45'e yükseltirken, Konyaspor 36 puanda kaldı.
DİĞER HABERLER