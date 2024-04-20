Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar, Mamadou, Jackson, Emir Kaan

Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Koray, Levent, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Rohden, Can Keleş, Markao

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.