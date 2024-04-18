Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;
CUMA:
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) BAHATTİN ŞİMŞEK
20 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) OĞUZHAN ÇAKIR
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) MURAT ERDOĞAN
19.00 Kayserispor - Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji) ÇAĞDAŞ ALTAY
21 NİSAN PAZAR:
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) ARDA KARDEŞLER
19.00 Antalyaspor - Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya) ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Galatasaray - Pendikspor (RAMS Park) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kalyon) KADİR SAĞLAM
22 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül) CİHAN AYDIN