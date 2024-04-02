Kulüplerimizin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımları!

Otizm eksiklik değil farklılıktır, farkındayız, her zaman yanınızdayız. 💙 #DünyaOtizmFarkındalıkGünü pic.twitter.com/yCOUmr9Bx6— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2024
Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Farkındayız, her zaman yanınızdayız. 💛💙#2NisanDünyaOtizmFarkındalıkGünü pic.twitter.com/JmxpfJSufp— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2024
Galatasaray Spor Kulübü Otizm Yüzme Şubesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde açılıyor. Gençlerimiz kulaçlarıyla yarını kucaklıyor. pic.twitter.com/ezMKa0TTnD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2024