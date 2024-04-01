YOLUN SONU Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden… pic.twitter.com/mFe0iUwZOw— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 1, 2024
Trabzonspor'dan PFDK sevklerine tepki!
Trabzonspor, PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından sert bir açıklama yayınladı.
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Yayın Tarihi: 01.04.2024- 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024- 17:21