Gözler Akyazı'da! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dev maçta kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Bordo-mavililer, mücadeleden zaferle ayrılarak ligi üçüncü sırada bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktörler Abdullah Avcı ve İsmail Kartal, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
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Yayın Tarihi: 16.03.2024- 14:46