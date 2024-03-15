Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Kourbelis, Serdar Dursun
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Moreno, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi
FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.