Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Mondiome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
MONDİHOME KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇ 11'LERİ:
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Karimi, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon
Atakaş Hatayspor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Karimi, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon
MONDİHOME KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monhiome Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.